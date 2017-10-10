"Яндекс" запустил голосового помощника "Алиса"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" запустил голосового помощника по имени "Алиса", аналог сервиса Siri от Apple, сообщили в компании. Впервые "Алиса" была представлена во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным офиса "Яндекса".

В программу "Алисы" заложены большое массивы текста и ответы-шутки, по аналогии с Siri. При этом диалог можно вести, как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате. В настоящее время голосовой помощник работает с несколькими сервисам "Яндекса", в том числе с "Поиском", "Картами", "Музыкой" и "Погодой". В перспективе "Алиса" будет доступна на всех сервисах компании, а также будет способна запускать сторонние приложения, если те дадут на это согласие. Ведутся ли подобные переговоры, в компании не сообщили.

В ближайшее время "Алиса" появится в "Яндекс.Браузере", а затем и в других продуктах "Яндекса", точные сроки компания не раскрывает.