Венедиктов счел преждевременным возвращение Латыниной в РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов высказал мнение, что журналистке Юлии Латыниной пока рано возвращаться в Россию, а полиции стоит возбудить уголовное дело еще по двум статьям в отношении тех, кто сжег ее автомобиль.

"Безусловно, это первый шаг и необходимый (возбуждение дела по статье 167 Уголовного кодекса - умышленное уничтожением имущества - ИФ) - по обнаружению и наказанию преступников. Хотя мы считаем, что здесь и статья "угроза жизни", и "препятствование журналистской деятельности журналиста", - сказал Венедиктов во вторник "Интерфаксу".

"Именно поэтому пока мы воздерживаемся от возвращения Латыниной в страну, что не мешает ей продолжать журналистскую работу", - отметил главный редактор радиостанции.

Ранее во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что МВД возбудило дело по факту поджога автомашины журналистки "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы" Латыниной. "3 сентября этого года в полицию поступила информация о возгорании на территории одного из поселений Троицкого и Новомосковского административного округа автомашины", - сказала она.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ", - отметила Волк.

Источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет об автомобиле Латыниной.

Латынина в сентябре сообщила, что покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад. "Я нахожусь (...) за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - сказала Латынина по "Скайпу" в эфире своей программы "Код доступа" на радиостанции "Эхо Москвы". Она отметила, что это решение было принято после поджога её автомобиля.

Это был третий инцидент за два года, связанный с Латыниной. В середине июля 2017 года неизвестные облили пахучей жидкостью дом Латыниной в посёлке Переделкино. В августе 2016 года двое неизвестных напали на журналистку в центре Москвы, вылив на неё фекалии. Нападавшие так и не были обнаружены.