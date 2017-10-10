Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Установлены личности уничтоженных в Шамильском районе Дагестана боевиков. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Предварительно, уничтоженные боевики опознаны как Магомед и Сайгидбулат Мирзоевы. Они братья", - сказал собеседник.

По его словам, оба ранее привлекались к уголовной ответственности по статье 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Как сообщалось, минувшей ночью в Шамильском районе Дагестана во время контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков.