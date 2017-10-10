Координатора новосибирского штаба Навального арестовали за несогласованную акцию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска во вторник арестовал координатора новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко за проведение несогласованной публичной акции, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из суда.

"Признать Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Назначить наказание в виде административного ареста на срок четверо суток", - огласила решение судья Оксана Ефремова.

Бойко заявил журналистам, что намерен обжаловать решение суда.

Как сообщалось ранее, оппозиционеру инкриминировалось проведение несанкционированных акций 7 октября и 30 сентября.

Как следует из одного из протоколов, фотокопии которых размещены на странице штаба во "Вконтакте", 7 октября Бойко выступил организатором несанкционированного пикета в поддержку Навального, в котором, по данным полиции, приняло участие 120 человек.

Во втором протоколе в качестве административного правонарушения указано "активное участие" Бойко в несанкционированном шествии (демонстрации) 30 сентября от здания регионального правительства до площади Ленина с использованием агитматериалов Навальным.

Также штаб оппозиционера сообщал о задержании еще одного активиста в Новосибирске - Милены Вариводы. "Причина задержания такая же, как у Сергея Бойко - организация пикета 7 октября", - говорится в сообщении штаба.

Оппозиция провела пикет 7 октября в Первомайском сквере Новосибирска,

Перед началом акции представитель мэрии, а также сотрудник полиции предупредили участников об административной ответственности за участие в несогласованной акции. Со своей стороны Бойко заявил, что считает акцию согласованной, поскольку мэрия не мотивировала предусмотренным в законе образом отказ в проведении пикета.

В итоге полиция не препятствовала проведению пикета, который продолжался около часа. Во время акции никого не задерживали.