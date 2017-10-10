Суд рассмотрит вопрос о заочном аресте оппозиционера Мальцева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в ближайшие часы рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте оппозиционера Вячеслава Мальцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"Ходатайство следователя поступило в суд. Рассмотрение состоится в ближайшее время", - сказала она.

Оппозиционеру предъявлено обвинение по ст.280 ч.1 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности"). Он объявлен в международный розыск.

Как стало известно в начале июля, Мальцева покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества "Артподготовка".

Мальцев неоднократно принимал участие в мероприятиях "Новой оппозиции" - созданного в 2016 году объединения либералов, демократов и националистов.

13 апреля Мальцев сообщил, что к нему в квартиру в Саратове пришли представители правоохранительных органов с постановлением на обыск, по итогам которого задержали его. По словам представителя "Новой оппозиции" Романа Ковалева, Мальцев после задержания перенес сердечный приступ и доставлялся в Москву под наблюдением врачей.

14 апреля Тверской суд Москвы признал Мальцева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции во время несогласованной акции в центре Москвы 26 марта. Ночь перед рассмотрением дела политик провел в отделе полиции "Лужники" в столице, куда он был доставлен из Саратова.