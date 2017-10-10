Балтфлот будет усилен двумя авиаполками

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Авиационная составляющая Балтийского флота (БФ) будет значительно усилена, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".

"В ближайшей перспективе на БФ будет создано два новых авиационных полка. Они заметно усилят боевые возможности ВВС флота. Естественно, это напрямую связано с усилением присутствия сил НАТО в соседних странах", - заявил собеседник агентства.

По его словам, предполагаемым местом дислокации новых частей может стать реконструированный аэродром "Чкаловск" под Калининградом. Возможно, что один из полков будет базироваться на аэродроме у города Черняховск, где сегодня временно находится истребительная авиация БФ. На этом аэродроме изначально располагалась бомбоштурмовая авиация флота.

Как сообщалось, на территории Калининградской области силы ВВС БФ в последние годы дислоцируются на аэродроме "Чкаловск", в Черняховсе и у поселка Донское, где базируется часть поисковых и противолодочных вертолетов.