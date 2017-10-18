Отряд кораблей морских сил самообороны Японии покинул Владивосток

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пятидневный визит отряда кораблей Морских сил самообороны (МССО) Японии в Приморье завершился, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Во вторник отряд кораблей в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" покинул главную базу ТОФ - город Владивосток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время японская делегация встретилась с главой города и представителями командования ТОФ.

В один из дней японские моряки во главе с командиром отряда кораблей контр-адмиралом Кодзи Манабэ возложили венки к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Кроме того, для экипажей иностранных кораблей провели ознакомительные экскурсии. Также прошли товарищеские матчи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.

В свою очередь жители и гости Владивостока смогли посетить японские корабли.

Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.