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Водителя новгородского экс-сенатора обвинили в посредничестве во взятке на 15 млн руб.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Водителя экс-сенатора от Новгородской области обвинили в посредничестве во взятке на 15 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" во вторник в областной прокуратуре.

"38-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". По версии следствия, летом 2012 года обвиняемый, являясь водителем сенатора, получил от группы жителей области 15 млн рублей, которые предназначались сенатору за общее покровительство в сфере дорожного хозяйства первого заместителя губернатора Арнольда Шалмуева и начальника "Новгородавтодора" Николая Закалдаева", - сообщили агентству.

Обвиняемый находится под стражей, он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил агентству, что в уголовном деле о взяточничестве фигурирует бывший представитель Новгородской облдумы в Совете Федерации Дмитрий Кривицкий. В 2011-2016 годах он являлся заместителем председателя комитета по международным делам Совета Федерации. 30 января 2017 года на Кривицкого Новгородское управление СК возбудило дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 15 млн рублей.

Экс-сенатор скрылся от правосудия. Следствие предполагает, что он скрывается за границей. В феврале Кривицкий был объявлен в федеральный розыск, а 1 марта - в международный. К розыску экс-сенатора подключен "Интерпол". 3 марта Новгородский райсуд заочно арестовал его.

Фигуранты резонансного дела о хищениях в сфере дорожного хозяйства Шалмуев и Закалдаев приговорены к лишению свободы на длительные сроки и крупным штрафам.

Теги: Новгородская область, Дмитрий Кривицкий
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