Полиция Италии задержала бывшего российского сенатора Кривицкого

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Итальянская полиция задержала бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, сообщает в среду агентство АНСА.

Задержание произведено в городе Кортина-д'Ампеццо провинции Венето по запросу России. Постановление о задержании было выдано 23 июля, отмечает агентство.

"Дмитрий Кривицкий законно находился на территории Италии", - приводит агентство слова адвоката экс-сенатора Мауро Анэтрини.

В прокуратуре Венеции в четверг пройдут слушания по делу Кривицкого.

Кривицкий в 2011-2016 годах являлся заместителем председателя комитета по международным делам Совета Федерации.

30 января 2017 года в отношении него региональный СКР возбудил дело о получении им в 2012 году взятки в размере 15 млн рублей. В феврале 2017 года он был объявлен в федеральный розыск, а 1 марта - в международный. Кривицкий был заочно арестован.