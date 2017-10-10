Горбачев заговорил о "российских каталониях" вместо комментария о событиях в Испании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России предстоит еще долго разбираться со своими "каталониями".

"Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих "каталоний", с которыми надо еще много разбираться", - сказал Горбачев во вторник на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом", отвечая на просьбу прокомментировать события в испанской провинции.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.