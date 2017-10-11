В Керченском проливе ограничат судоходство для установки автодорожной арки моста в Крым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Морская операция по транспортировке и установке на опоры второй - автодорожной - арки строящегося моста в Крым начинается в среду, судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничат на трое суток.

"Запретить с 06:00 местного времени (совпадает с мск - ИФ) 11 октября до 06:00 местного времени 14 октября плавание всех кораблей и судов (...) в районе строительства "Транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в распоряжении капитана морского порта "Керчь". Запрет не касается кораблей и судов ВМФ, федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства моста.

"Ограничения связаны с возможностью проведения транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста", - поясняется в пресс-релизе инфоцентра проекта "Крымский мост".

Временные ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в Керчь-Еникальском канале, считает федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Когда мостостроители завершат работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений "Росморпорта" оперативно проведут суда по каналу", - говорится в пресс-релизе Росморречфлота.

Как сообщалось, 27-29 августа 2017 года доставлена и установлена на фарватер железнодорожная арка весом 6 тыс. тонн. Морская операция заняла 66 часов, на это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивали. Автодорожная арка на 1 тыс. тонн легче.

Арки - самые габаритные элементы моста - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды.

Девятнадцатикилометровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.