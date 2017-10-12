Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Автодорожная арка строящегося в Керченском проливе моста в Крым весом более 5 тысяч тонн поднята в четверг на фарватерные опоры - на высоту 35 метров от уровня моря, сообщил информационный центр проекта.

"Поэтапный процесс занял около пяти часов. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится", - говорится в пресс-релизе проекта "Крымский мост".

Арку поднимали при помощи 12 домкратов общей грузоподъемностью почти 8 тысяч тонн.

Морская операция по транспортировке от берега и установке на фарватере автодорожной арки началась в среду утром, судоходство в Керчь-Еникальском канале на время работ ограничили.

В августе была доставлена и установлена на фарватер первая арка - железнодорожная - весом 6 тысяч тонн. Тогда операция заняла 66 часов, закончена на 6 часов раньше срока, движение в канале также ограничивали.

Арки - самые большие элементы моста - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды.

19-километровый Крымский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами.

Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.