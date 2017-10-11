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Директор Приморского океанариума подал в отставку после очередной гибели дельфина

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Дельфин погиб в Приморском океанариуме во Владивостоке, в среду после этого случая директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку.

"Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония - одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах", - говорится в официальном заявлении учреждения.

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Отмечается, что каждая гибель морского млекопитающего в океанариуме - трагедия для тренеров, ветеринаров и техников. Если же гибель происходит по чьей-то халатности, принимаются самые жесткие меры.

"Так, по результатам расследования недавнего инцидента с заброшенным штормом посторонним предметом в открытом вольере на акватории бухты Парис, что привело к гибели белухи, подписаны приказы об увольнении начальника морской базы и начальника водолазной службы, не обеспечивших надлежащие условия для безопасного содержания животных", - уточняется в сообщении.

По всем предшествующим случаям также принимались самые жесткие кадровые решения, вплоть до смены руководства океанариума и судебных разбирательств в отношении конкретных лиц.

В свою очередь сам Михайлюк, слова которого также приводятся в заявлении, подчеркивает, что Приморский океанариум ведет свою деятельность открыто и ничего не скрывает. Каждый случай потери животного становится достоянием общественности и живо обсуждается.

"Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, в состав которого на правах филиала входит Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова сообщила агентству "Интерфакс", что заявление об отставке директор подал в среду, решение по нему руководства еще не известно.

Михайлюк был назначен на должность директора Приморского океанариума в декабре 2016 года. Ранее он руководил океанариумом в Мурманске. Прежний руководитель Приморского океанариума Вадим Серков был отстранен от работы после нескольких случаев гибели животных.

Теги: Приморский океанариум
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