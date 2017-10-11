Что случилось этой ночью: среда, 11 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В СМИ и социальных сетях в ночь на среду распространились сообщения о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Эти сведения оказались ложными , о чем сообщила супруга артиста, а позже и его собственный официальный аккаунт в фейсбуке.

- В Минюст поступили предложения Совфеда об ограничении деятельности иностранных СМИ в России. В министерстве пообещали их рассмотреть, отметив, что в российском законодательстве уже предусмотрены меры воздействия на иностранные СМИ и их корреспондентов.

- Генпрокуратура обнаружила почти 100 тысяч региональных законов и постановлений, противоречащих федеральным нормам. Власти субъектов незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование, лишали бюджетников льгот по ЖКХ.

- Директор Приморского океанариума подал в отставку после новой гибели дельфина.

- От продюсера Харви Ванштейна, которого обвинили в домогательствах сразу несколько известных актрис, ушла жена.