Telegram запустил русскоязычную версию мессенджера

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Telegram выпустил несколько обновлений, в том числе русскоязычную версию, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" основатель мессенджера Павел Дуров, отметив, что приурочил обновления к своему дню рождения.

"Сегодня мы запускали обновление Telegram - версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков", - написал Дуров.

С 11 октября интерфейс Telegram доступен на русском и украинском языках, а также на французском, индонезийском и малайском. "Это стало возможным благодаря нашей новой платформе translations.telegram.org, которая позволяет всем желающим совместно работать над переводом интерфейса Telegram на другие языки - и моментально применять изменения", - отметил Дуров.

До настоящего времени Telegram был доступен на английском, немецком, испанском, итальянском, португальском, голландском, арабском и корейском языках.