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Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный

У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-ину

Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
Президент России Владимир Путин со щенком
Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем ангела и подарил ему щенка алабая.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал он в начале встречи.

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"У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.

Президент РФ известен своей любовью к собакам. Многие годы рядом с ним была лабрадор Кони, подаренная Сергеем Шойгу.

Сегодня у Путина две собаки, обе - подарок зарубежных партнеров. Это собака японской породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта), которую Путину подарил в 2012 году губернатор префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий сильнейшего цунами и землетрясения.

Двумя годами ранее Путин стал хозяином болгарской овчарки-каракачана Баффи. Пес был подарен Путину в 2010 году премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Уже тогда щенка, которому было всего несколько месяцев, Путин с трудом удерживал на руках, демонстрируя журналистам. На фотографиях 2014 года Баффи, вставший на задние лапы, уже стал ростом с президента.

Нынешний подарок туркменского лидера обещает быть не менее крупным, сам Бердымухамедов, вручая щенка, признал: "Они у нас здоровые, но верные".

Теги: Турмения, Гурбангулы Бердымухамедов, Владимир Путин
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