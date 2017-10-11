Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем ангела и подарил ему щенка алабая.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал он в начале встречи.

"У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.

Президент РФ известен своей любовью к собакам. Многие годы рядом с ним была лабрадор Кони , подаренная Сергеем Шойгу.

Сегодня у Путина две собаки, обе - подарок зарубежных партнеров. Это собака японской породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта), которую Путину подарил в 2012 году губернатор префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий сильнейшего цунами и землетрясения.

Двумя годами ранее Путин стал хозяином болгарской овчарки-каракачана Баффи . Пес был подарен Путину в 2010 году премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Уже тогда щенка, которому было всего несколько месяцев, Путин с трудом удерживал на руках, демонстрируя журналистам. На фотографиях 2014 года Баффи, вставший на задние лапы, уже стал ростом с президента.

Нынешний подарок туркменского лидера обещает быть не менее крупным, сам Бердымухамедов, вручая щенка, признал: "Они у нас здоровые, но верные".