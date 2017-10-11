Первый телескоп для изучения экзопланет установили в крупнейшей в РФ обсерватории

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первый телескоп, который станет частью создаваемой для изучения звезд и далеких планет системы из шести малых телескопов, установили на базе Специальной астрофизической обсерватории Российской Академии наук (САО РАН) в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкесии.

"Планируется, что первый инструмент системы начнет работать уже в этом году. В целом вся система из шести телескопов, которые расположатся рядом с БТА (Большой Телескоп Азимутальный - ИФ), будет построена до 2020 года. В этот комплекс войдут одинаковые фотометрические телескопы, диаметром около полуметра каждый", - сообщил агентству "Интерфакc" представитель САО РАН.

Он уточнил, что основная цель создания системы из малых телескопов состоит в решении научных задач, касающихся проекта Российского научного фонда.

"Это изучение сверхмассивных и магнитных звезд, прохождения экзопланет на фоне звезд, изучение гамма-всплесков, вспышек сверхновых. То есть главные цели состоят в решении основных научных задач, связанных с обсерваторией. Проще говоря, это исследование звезд и далеких планет", - добавил собеседник агентства.

Обсерватория САО РАН, действующая на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, образована в 1966 году. В настоящее время она является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов вселенной.

Основные инструменты обсерватории - оптический телескоп БТА (Большой Телескоп Азимутальный) с диаметром главного зеркала 6 метров и радиотелескоп РАТАН-600 с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 метров.