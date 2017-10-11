Полиция объявила в розыск похитителя 215 млн рублей из вещдоков по делу "бога Кузи"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает мужчину, похитившего 215 млн рублей, хранившихся как вещественные доказательства по делу в отношении "бога Кузи".

"В производстве Главного следственного управления столичного главка полиции находится уголовное дело, возбуждённое в отношении 59-летнего уроженца Омска по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции в среду.

По данным МВД, мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбуждённому уголовному делу.

"Вынесено постановление о привлечении мужчины в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск. На его банковских счетах обнаружена и заблокирована часть похищенных денег в размере более 85 млн рублей. Установлено и изъято купленное подозреваемым на похищенные деньги имущество", - сообщили в полиции.

Источник "Интерфакса" пояснил, что похищенные деньги хранились в качестве вещественных доказательств по уголовному делу в отношении "бога Кузи".

Как сообщалось, лидер секты Андрей Попов, 1977 года рождения, долгое время выдавал себя за "епископа Романа", но, будучи уличен во лжи, провозгласил себя "богом", чтобы сохранить свой авторитет среди последователей.

В РПЦ ранее заявляли, что секта носит деструктивный характер, так как в ней активно применяются методы физического и психического воздействия на человека, вплоть до угроз и избиений. Основной доход секте приносит участие ее членов в "православных" выставках. Выдавая себя за представителей, как правило, малоизвестного храма или монастыря, её адепты предлагают людям заказывать всевозможные молебны и требы.