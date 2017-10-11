Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду отказал в удовлетворении административного иска британской "Открытой России" (Otkrytaya Rossia), просившей признать незаконными действия Генпрокуратуры и Минюста РФ, внесших ее в список нежелательных организаций, передает корреспондент "Интерфакса".

"В административном иске о признании решения о внесении британской "Открытой России" в перечень нежелательных организаций незаконным и обязании Минюст РФ исключить ее из этого списка отказать", - огласила судья.

26 апреля официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Интерфаксу", что ведомство решило признать нежелательной на территории РФ деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, в том числе британской "Открытой России", пояснив, что к деятельности российского сетевого движения это не имеет отношения.

Позднее в пресс-службе Минюста РФ подтвердили "Интерфаксу", что на территории России нет филиалов признанных нежелательными в РФ трех иностранных общественных организаций, в том числе движения "Открытая Россия".