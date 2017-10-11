Пожар на территории Покровского собора в Барнауле потушен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные в течение нескольких часов тушили возгорание в одной из построек на территории Покровского собора в Барнауле, сообщает в среду пресс-центр Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

"Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в хозяйственном блоке поступила в 13:50 по местному времени. На момент прибытия пожарных горела крыша отдельно стоящего хозяйственного корпуса.

По уточненным данным, общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Из-за сильного задымления в работе были задействованы три звена газодымозащитной службы.

Причины произошедшего устанавливаются. К тушению пожара были привлечены 37 человек и 11 единиц техники.

Изначально в Главном управлении МЧС РФ по региону "Интерфаксу" сказали, что возгорание произошло в здании семинарии по улице Никитина, 137. Сообщалось о площади возгорания в 400 квадратных метров.