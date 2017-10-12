В России

Делегация Северной Кореи приедет на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Делегация Северной Кореи примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 21 октября, сообщили в посольстве РФ в КНДР в четверг.

"12 октября в Россию для участия в 19-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов вылетела делегация Молодежного союза кимирсенизма-кимчениризма во главе с первым секретарем ЦК Чон Ён Намом", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на официальной странице в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что в аэропорту Пхеньяна делегацию проводил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Напутствуя делегацию северокорейских комсомольцев, он пожелал им доброго пути, ярких впечатлений и новых друзей на всемирном празднике молодости, который пройдет в Сочи с 14 по 21 октября", - отмечается в сообщении.

Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года. На фестивале в Сочи ожидается участие более 20 тыс. человек из 150 стран мира.

Теги: КНДР, Сочи
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