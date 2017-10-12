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В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России

Есть обновление от 19:00

Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне и показало отсканированные страницы изданного в Северной Корее географического атласа

В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - КНДР считает легитимным вхождение Крыма в состав России, заявили в посольстве России в Пхеньяне.

Как сообщается в фейсбуке российской дипмиссии в КНДР, в Пхеньяне издан новый политический атлас мира, в котором полуостров Крым окрашен в российские цвета.

"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считают его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", - говорится в сообщении посольства России в КНДР.

Теги: КНДР, Россия, Крым
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