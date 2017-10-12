Улюкаев с удовольствием посмотрел показанные в суде видео

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что с удовольствием посмотрел видео- и аудиозаписи, продемонстрированные в четверг в Замоскворецком суде Москвы.

"Получил большое удовольствие (от увиденного)", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем, как сообщает корреспондент, при показе записей экс-министр практически не смотрел на экран и был весьма сосредоточен. К концу заседания он начал зевать и посматривать на часы.

В четверг гособвинение продемонстрировало в Замоскворецком суде запись передачи экс-министру взятки, на которой видно, что сумка с $2 млн ожидала Улюкаева во дворе "Роснефти".

В свою очередь защита Улюкаева скептически отнеслась к показанным видео и аудиозаписям.

"На записях нигде нет, что Улюкаев берет именно деньги. Он был уверен, что в сумке вино, потому что Сечин раньше обещал угостить его таким вином, которое он в жизни не пил", - сказала журналистам адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.

Она отметила, что у видеозаписей очень плохое качество, поэтому, по её мнению, они "вообще не могут расцениваться как доказательства".

Другой адвокат экс-министра Тимофей Гриднев сказал, что у защиты есть мнение по поводу увиденного, которое подробно будет высказано на стадии прений сторон.