В регион Балтики вылетел способный нести ядерное оружие бомбардировщик ВВС США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B, способный нести ядерное оружие, в четверг вылетел с британской авиабазы Фэрфорд, взяв курс на Балтику, сообщается на западных авиационных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 86-0105 и позывным BONE01, вылетевший в 12:37 по московскому времени, направляется на выполнение задания в воздушное пространство Эстонии. Полет предположительно будет проходить вблизи российских рубежей.

На этой неделе США перебросили в Великобританию с авиабазы Дайс (штат Техас) два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer с бортовыми номерами 86-0101 и 86-0105.

В сентябре в день начала российско-белорусских учений "Запад-2017" США также перебрасывали в Великобританию три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Эти бомбардировщики, находившиеся в Европе в течение 15 дней для участия в натовских учениях, в частности, выполняли полеты на Балтике вблизи российских границ.