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Бомбардировщик США и британский разведчик провели полеты вблизи границ РФ на Балтике

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-1B, способный нести ядерное оружие, и стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, в четверг днем по московскому времени провели полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи границ РФ. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, британский самолет с бортовым номером ZZ664, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение более двух часов курсировал с юга на север Эстонии параллельно с российской границей.

Одновременно в воздушном пространстве Эстонии вблизи границ России совершал полет стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B с бортовым номером 86-0105 и позывным BONE01, вылетевший в 12:19 по московскому времени с британской авиабазы Фэрфорд.

После выполнения полетного задания американский бомбардировщик в 17:41 по московскому времени вернулся на авиабазу Фэрфорд в Англии.

Как сообщалось, 10 октября США перебросили в Великобританию два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer с бортовыми номерами 86-0101 и 86-0105 из состава 7-го авиакрыла, размещенного на авиабазе Дайс (штат Техас).

В сентябре в день начала российско-белорусских учений "Запад-2017" США также перебрасывали в Великобританию три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Эти бомбардировщики, находившиеся в Европе в течение 15 дней для участия в натовских учениях, в частности, выполняли полеты в регионе Балтики вблизи российских границ.

Теги: РФ, США, Великобритания
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