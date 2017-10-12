Число отравившихся школьников в магаданской гимназии достигло 17

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Магадане растет число отравившихся школьников гимназии №30.

По предварительным данным, восемь подростков госпитализированы в детскую инфекционную больницу, девять получают амбулаторное лечение по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Магаданской области в четверг.

Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз - "острая кишечная инфекция".

Между тем, ранее сообщалось о семи заболевших.

Следователи СУ СКР начали доследственную проверку по данному факту. "Будут приняты исчерпывающие меры для установления обстоятельств произошедшего, степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, а также источника инфекции, виновных и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает управление информполитики регионального правительства, губернатор Владимир Печеный вечером в четверг провел оперативное совещание, посвященное ситуации с отравлением школьников.

По словам главного санитарного врача региона Ангелины Рубцовой, специалисты продолжают исследования, чтобы выяснить причину отравлений.

"Пока у нас нет оснований, чтобы назначить ответственного и виновного по отравлению, все материалы еще находятся в работе. Сейчас подъем вирусных инфекций отмечается по всей стране. Причину выясним позже, но это точно не сальмонеллез", - сказала на совещании Рубцова, слова которй приводятся в сообщении.

По информации регионального Минздрава, все заболевшие дети получают необходимое лечение, их состояние признано удовлетворительным. В усиленном режиме работает городская педиатрическая служба, при жалобах на схожие с пищевым отправлением симптомы, на дом к обратившимся отправляются врачи, отмечает управление информполитики.

При этом новых случаев заболевания не выявлено. Предварительный диагноз заболевших гимназистов, по данным Минздрава, - "пищевая токсикоинфекция".

В свою очередь, директор гимназии №30 Татьяна Фризон доложила губернатору, что школьная столовая закрыта, завтраков пока в учебном заведении нет. Занятия в первую смену сократили, помещения пищеблока продезинфицировали. Кроме того, в гимназии дежурят два педиатра, при необходимости они осматривают детей.

"Попросили родителей, чтобы дети не приносили с собой еду, даже сухой паек", - добавила Фризон.

Как сообщалось, окончательный диагноз, который определит возбудителя болезни, появится после исследования в бактериологической лаборатории в начале следующей недели.

Роспотребназдор проводит расследование по факту отравления детей. Уже вывялены нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли, материалы дела будут переданы в суд.

Также в ходе расследования отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований, проводится обследование работников столовой.