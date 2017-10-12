Глава псковского отделения "Яблока" Шлосберг собрался баллотироваться в губернаторы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Председатель псковского регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг сообщил о намерении принять участие в выборах губернатора региона.

"Я буду баллотироваться на должность губернатора. Для Псковской области это давно не новость, я сегодня только подтверждаю, что буду это делать", - сказал Шлосберг в четверг "Интерфаксу".

Президент РФ Владимир Путин в четверг назначил исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, освободив Андрея Турчака от этой должности.

Премьер Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.