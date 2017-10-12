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Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области

Андрей Турчак по собственному желанию освобожден от должности

Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области
Михаил Ведерников
Фото: ТАСС, Виталий Невар

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, освободив Андрея Турчака от этой должности, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялась встреча президента Путина с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым - заместителем полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Указом президента он назначен и.о. губернатора Псковской области", - сказал журналистам Песков.

По его словам, Андрей Турчак "по собственному желанию освобожден от должности губернатора".

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ближайшее время примет решение по кандидатуре врио секретаря Генсовета партии вместо досрочно прекратившего свои полномочия Сергея Неверова. В среду источник, близкий к Кремлю, сообщил "Интерфаксу", что Турчак претендует на пост главы Генсовета "Единой России".

Осенняя череда отставок

С конца прошлого месяца Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского.

3 октября Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

6 октября Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, а 9 октября - главы Омской области Виктора Назарова.

10 октября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.

"Омоложение" губернаторов

20 фотографий
Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров, 54 годаВрио губернатора Омской области Александр Бурков, 50 летЭкс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 69 летВременно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, 46 летБывший губернатор Орловской области Вадим Потомский, 45 летВременно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, 38 лет
Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров, 54 года
Теги: Михаил Ведерников, Андрей Турчак
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