Путин назначил Ведерникова исполняющим обязанности губернатора Псковской области

С конца прошлого месяца Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского .

3 октября Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

6 октября Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, а 9 октября - главы Омской области Виктора Назарова.

10 октября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.