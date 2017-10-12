Во Владимире нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU -Житель Владимира обнаружил возле гаражей восьмилетннюю девочку, пропавшую в среду вечером, сообщает региональное Следственное управление СКР.

"Ребенок обнаружен 12 октября около 14:00 в районе гаражей на улице Асаткина города Владимира. Пропавшую девочку заметил местный житель, ориентируясь на ранее распространенные сведения, и сообщил об этом. В настоящее время проводятся мероприятия по медицинскому обследованию и оказанию необходимой помощи ребенку", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следователи будут разбираться в ситуации, сложившейся в семье, а также оценят обстоятельства, послужившие самовольному уходу малолетней из дома.

Ранее сообщалось, что школьница самостоятельно ушла из дома 11 октября около 18:00. По данному факту было возбуждено дело по статье "убийство".