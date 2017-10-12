Двое из четверых обвиняемых в нападении на журналиста Рязанцева признали вину

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Двое из четверых обвиняемых в нападении на ростовского журналиста Владислава Рязанцева признают свою вину, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Свою вину признали Александр Вишняков и Сергей Конев, последний обвиняется по статье 116 (побои).

Еще двое обвиняемых, члены экстремистской организации Misanthropic Division (запрещена в РФ) Андрей Безуглов и Руслан Павлюк, свою вину в суде отрицают. Они обвиняются по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), части 1.1 статьи 282.2 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации) УК РФ.

Как сообщил председательствующий суда, следующее заседание, на котором будет допрошен потерпевший, состоится 30 октября.

По версии следствия, в 2016 году 18-летний участник экстремистской организации Misanthropic Division вовлек в ее деятельность еще двух человек, разделяющих идеологию праворадикального национализма. В январе 2017 года обвиняемые совместно с еще одним молодым человеком напали и избили лидера регионального политического движения "Левый Блок", штатного журналиста интернет-издания "Кавказский узел".

В начале апреля в Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали пятого подозреваемого - главу ростовской ячейки экстремистской организации Misanthropic division. По данным информированного источника, в деле, которое было возбуждено в отношении задержанного, фигурировало три эпизода: "факт его участия в запрещенной организации, ее пропаганда в молодежных кругах и нападение на ростовского журналиста Владислава Рязанцева, которое было совершено в начале текущего года".