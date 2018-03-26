Суд Ростова-на-Дону вынес приговор напавшим на журналиста Рязанцева в 2017 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении четырех членов экстремистской группировки, обвиняемых в нападении на ростовского журналиста Владислава Рязанцева в 2017 году, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Руслана Павлюка к трем годам шести месяцам лишения свободы, Андрея Безуглова - к трем годам восьми месяцам заключения и шести месяцам ограничения свободы, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Третий обвиняемый, Сергей Корнеев, получил один год и семь месяцев месяцев условно с испытательным сроком на два года, Александр Вишняков - 300 часов обязательных работ.

Как сообщалось ранее, Вишняков и Корнеев признали свою вину.

Члены экстремистской организации Misanthropic Division (запрещена в РФ), в зависимости от роли и степени участия, обвинялись по статье 116 (побои), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), части 1.1 статьи 282.2 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации) УК РФ.

По версии следствия, в 2016 году 18-летний участник экстремистской организации Misanthropic Division вовлек в ее деятельность еще двух человек, разделяющих идеологию праворадикального национализма. В январе 2017 года обвиняемые совместно с еще одним молодым человеком избили лидера регионального политического движения "Левый Блок", журналиста интернет-издания "Кавказский узел".