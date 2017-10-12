Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за решением Соединенных Штатов отказаться от членства в этой организации, сообщает в четверг сайт газеты Haaretz.

По информации издания, в израильском руководстве пояснили, что пошли на такой шаг из-за "предвзятости организации по отношению к Израилю".

Кроме того, Нетаньяху приветствовал решение США о выходе из ЮНЕСКО, назвав эту организацию "театром абсурда".

"Это храброе и правильное решение, поскольку ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она ее искажает", - цитирует газета Нетаньяху.

Ранее Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о том, что Вашингтон намерен прекратить членство в организации с 1 января 2019 года в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО.

Также США видят необходимость в фундаментальной реформе в организации и выражают недовольство продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО.