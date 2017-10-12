Норвежские ученые сочли возможным возобновление промысла мойвы в Баренцевом море

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Норвежский институт морских исследований считает возможным возобновление промысла мойвы в Баренцевом море после введения моратория в 2016 году.

Как сообщает BarentsObserver со ссылкой на руководителя экспедиции комплексной экосистемной съемки Баренцева моря Георга Скарета, исследователи обнаружили "значительные запасы мойвы". В частности, крупные запасы рыбы норвежские ученые встретили в северной части Баренцева моря, к востоку от Шпицбергена.

В планах Скарета обсудить с мурманскими учеными результаты экспедиции и рекомендации по управлению запасом мойвы.

"У нас очень хорошее сотрудничество с россиянами, хорошо налажены совместное планирование, обмен данными и организация совместных мероприятий", - цитирует Скарета норвежское издание.

Результаты экосистемной съемки ложатся в основу рекомендаций ученых обеих стран органам рыболовства и рассматриваются Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству при установлении квот на промысловые виды водных биологических ресурсов (47-я сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству начала свою работу в четверг в Казани - ИФ).

В марте генеральный директор Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО) Константин Древетняк сообщил "Интерфаксу", что считает возможным возобновление промысла мойвы в Баренцевом море в 2019 году.

"Надеемся, что уже в 2018 году мы увидим рост запаса (...), на 2019 год перспектива есть, есть определенные основания для начала промысла мойвы", - говорил Древетняк в кулуарах IV международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы" в Мурманске.

По данным ПИНРО, запасы мойвы в 2016 году составили менее 500 тыс. тонн. К примеру, в 2012-2014 годах запасы мойвы были на уровне 3,5-4 млн тонн. Такое снижение, объясняют ученые, вызвано рядом причин, включая рост популяций хищных трески и пикши и потепление, которое привело к снижению запасов зоопланктона и фитопланктона - кормовой базы для мойвы.

Как сообщалось, промышленный промысел мойвы был приостановлен в 2016 году из-за снижения нерестовых запасов мойвы. На 45-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству в Астрахани было принято решение разрешить вылов мойвы на 2016 год только в научных целях.