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В России в 2018 г. возобновится промысел мойвы после двухлетнего моратория

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Росрыболовство сообщило о возобновлении промысла мойвы в 2018 году после двухлетнего моратория.

На сайте Росрыболовства сообщается, что по итогам 47 сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) в Казани установлены общие допустимые уловы (ОДУ) основных промысловых объектов - трески, пикши, морского окуня, а также принято решение о возобновлении промысла мойвы.

"С учетом научных данных об увеличении запасов мойвы стороны согласовали ОДУ этого вида на 2018 год в размере 205 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Комментируя "Интерфаксу" возобновление промысла мойвы, в Союзе рыбопромышленников Севера заявили о значимости этого события как для рыбаков, так и для потребителей, которые получат свежую и доступную по стоимости рыбу.

"Любому рыбопромышленнику, который занимается выловом пелагических сортов рыбы без мойвы, было, скажем так, грустно. В этот период времени (мойвенная путина идет в первом квартале - ИФ) заняться промыслом хорошо и полезно для каждого рыбака", - рассказала "Интерфаксу" заместитель председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Ирина Мокерова.

"Каждый сейчас продумает свои бизнес-планы, и я думаю, что хватит возможностей и сил, чтобы максимально освоить квоту", - добавила она.

Ранее BarentsObserver сообщил, что Норвежский институт морских исследований провел комплексную экосистемную съемку Баренцева моря и по ее результатам посчитал возможным возобновить промысел мойвы, так как ученые обнаружили крупные запасы рыбы.

В марте генеральный директор Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО) Константин Древетняк сообщил "Интерфаксу", что считает возможным возобновление промысла мойвы в Баренцевом море в 2019 году.

Как сообщалось, промышленный промысел мойвы был приостановлен в 2016 году из-за снижения ее нерестовых запасов. На 45-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству в Астрахани было принято решение разрешить вылов мойвы на 2016 год только в научных целях.

После объявления о введении моратория в октябре 2015 года в ММРП заявляли, что прекращение промысла приведет к снижению грузооборота порта, а в Союзе рыбопромышленников Севера прогнозировали простой судов в первом квартале, когда шла мойвенная путина, а также прекращение социальной акции по продаже охлажденной и замороженной мойвы по сниженным ценам в Заполярье.

"Другой такой дешевой рыбы нет (...) Промысел мойвы мог идти недалеко от берега, транспортное плечо было коротким",- пояснял генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Василий Никитин.

Теги: Росрыболовство
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