Российский парламент опробует южнокорейскую систему киберсекретариата

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Система киберсекретариата, разработанная специалистами Южной Кореи, скоро будет передана на апробирование российским парламентариям, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы (ранее - ИФ) обсуждали с председателем парламента (Южной Кореи - ИФ) Чон Се Гюном запуск киберсекретаря, которого Се Гюн обещал нам разработать вместе со специалистами от корейской стороны", - сказал Володин в четверг на встрече в Санкт-Петербурге с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Казахстан Нурланом Нигматулиным.

Он добавил, что "система заканчивает тестирование, и нам передают ее на апробирование, чтобы могли ею воспользоваться". "Я думаю, что после того как мы посмотрим, как она работает, предложим коллегам из Казахстана воспользоваться этой системой", - пообещал спикер Госдумы. "Думаю, что это хорошее предложение", - ответил на это Нигматулин.

По мнению Володина, это, "во всяком случае, конкретный итог работы в рамках совещания председателей парламентов, где мы принимали решение о развитии цифровой экономики, переход на киберсекретариат".

Такой современный цифровой подход "облегчает работу межпарламентских структур и позволяет нам дальше развивать такие платформы, которые в дальнейшем помогут общаться, принимать решения", добавил спикер Госдумы. В этот же вечер Володин встретился в Санкт-Петербурге с председателем партии социалистов Молдавии, главой ее фракции в парламенте республики Зинаидой Гречаной.

Председатель Госдумы заявил, что для российских депутатов отношения с молдавскими коллегами очень важны. "Когда есть диалог, можно обсуждать любой вопрос, когда нет диалога - это плохой фактор", - заметил он.

Гречаная, в свою очередь, отметила важность участия молдавской стороны в мероприятиях международных парламентских организаций в Санкт-Петербурге и сообщила о намерении выступить здесь с изложением "позиции нашей фракции, позиции Молдовы".

Она также высказала готовность активно содействовать продвижению в вопросах сотрудничества двух стран на парламентском уровне и обратила внимание на то, что "простыми гражданами Молдовы было воспринято с воодушевлением" известие о прошедшей в Сочи встрече президентов - Владимира Путина и Игоря Додона.