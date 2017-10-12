Госдума отменила визит депутатов в США из-за снятия флагов РФ с дипломатических зданий

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил визит в США группы депутатов палаты, которая планировала принять участие в третьем ежегодном международном форуме в Нью-Йорке 26-30 октября, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Да, не поедет. Это решение принял председатель Госдумы", - сказал Толстой.

Ранее он сообщил о том, что решение об отмене поездки делегации было принято из-за ситуации со снятием российских флагов с дипломатических зданий РФ в США. Толстой пояснил, что эти здания являются собственностью РФ, и флаг Российской Федерации должен быть над этими зданиями.

"Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было", - сказал Толстой.

При этом в аппарате Госдумы заявили, что решение об отмене поездки парламентариев в США в конце октября было принято на уровне Совета Госдумы. "Решение принято в связи с тем, что на российских диппредставительствах в США были сняты российские флаги и это решение будет до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения", - заявили в аппарате.

Речь идет о планировавшемся визите российских депутатов из группы по связям с Конгрессом США, в состав которой должны были войти Инга Юмашева, Вячеслав Фетисов, Артем Туров и Максим Сураев. Депутаты планировали принять участие в третьем ежегодном Молодежном форуме, который пройдет в Нью-Йорке (США) 26-30 октября.

В Госдуме агентству уточнили, что приглашение приехать на форум поступило от президента Русского Центра в Нью-Йорке, вице-председателя Координационного совета организаций российских соотечественников США Елены Брэнсон.

28 июля 2017 года Москва потребовала от США к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в РФ сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Такое решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.

В конце августа Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта РФ: в Нью-Йорке и Вашингтоне.