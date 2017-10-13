Синтетические наркотики потеснили опиаты в российском наркотрафике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Каннабис лидирует по количеству изъятых у наркоторговцев наркотиков, синтетические наркотики занимают второе место, заявил журналистам начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"Первое место (по количеству изъятых наркотиков - ИФ) занимает каннабис, (на втором - ИФ) до этого были опиаты, теперь синтетика", - сказал Храпов на брифинге в Саратове в пятницу.

По его словам, российские антинаркотические органы добились неплохих успехов в борьбе с наркогруппировками в стране.

"В декабре 2016 года была ликвидирована группировка "Химпром" - 68 человек, почти 4 тыс. кг наркотиков изъято. В этом году прекратила деятельность основная площадка русского анонимного интернета", - отметил Храпов.

По его словам, на сегодняшний день ликвидировано около 150 нарколабораторий по всей стране, и "это только те, которые производят синтетические наркотики". Храпов подчеркнул, что сейчас усилия всех подразделений наркоконтроля концентрируются именно на этом виде наркотиков, в том числе на каналах их распространения через интернет.

В Саратове с 9 по 13 октября была проведена субрегиональная антинаркотическая операция "Канал - Волжский рубеж". Участниками операции стали государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В результате операции из незаконного оборота было изъято более 4 тонн наркотиков.