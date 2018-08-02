Тульские полицейские "задержали" кота, несшего посылку с наркотиками в колонию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Новомосковске Тульской области сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального УФСИН проведена операция по пресечению доставки в исправительную колонию партии наркотиков, подозреваемые задержаны. Об этом сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейским от службы безопасности одной из исправительных колоний поступила информация о том, что неизвестные собираются пронести в нее наркотические вещества. В качестве переносчика запрещенной посылки будет использован кот, живущий на территории колонии.

"Ранее один из заключенных после освобождения из исправительного учреждения забрал животное с собой и передал своим знакомым. Новые хозяева кота изготовили для него ошейник, в который спрятали наркотические вещества. После этого они намеревались выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения", - рассказала Волк.

В результате были задержаны 32-летний житель Киреевского района и 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным 5,79 гр. гашиша и 1,56 гр. амфетамина.

В ходе обыска, проведенного в квартире одного из подозреваемых, изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения, и по предварительной информации около 10 гр. амфетамина и 20 гр. спайса.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.