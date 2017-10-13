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Пик заболеваемости гриппом в Подмосковье спрогнозировали на январь

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, согласно прогнозу министерства здравоохранения Московской области, начнется в декабре. Об этом сообщил в пятницу глава ведомства Дмитрий Марков.

"По прогнозам (...) мы входим в заболеваемость в декабре, а пики подъема обычно идут после январских праздников. Я думаю, что один к одному так и будет в этом сезоне", - сказал Марков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Как сообщалось, на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Московской области был ниже расчетного эпидпорога более чем на 15%, зарегистрировано около 48,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

В девяти муниципалитетах Московской области зарегистрировано превышение недельного эпидпорога по совокупному населению. Речь идет о Красногорском, Дмитровском, Истринском, Ленинском, Солнечногорском, Чеховском районах, а также городских округах Мытищи, Руза и Коломна. Наибольшее превышение - более чем на 53% - отмечено в Рузском городском округе.

Теги: Московская область
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