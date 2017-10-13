"Мемориал" признал Александра Эйвазова политзаключенным

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Эйвазова, бывшего секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, рассказавшего о нарушениях закона в суде, политзаключенным. Об этом сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель Команды 29.

"Уже вторая серьезная правозащитная организация подтверждает факт политического характера преследования Александра Эйвазова. При этом мой подзащитный, у которого серьезное заболевание, продолжает находиться в следственном изоляторе, где ему не оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Павлов "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, анализ судебной практики по 294 статье УК, по которой обвиняют Эйвазова, показывает, что уже сам факт помещения его в СИЗО выходит за рамки правоприменения по этой статье. "В подавляющем большинстве случаев осужденные, а Эйвазов только обвиняемый, получают штрафы или условные сроки. У нас есть все основания полагать, что преследование Эйвазова обусловлено местью со стороны судебной системы", - подчеркнул адвокат.

Со своей стороны, руководитель программы поддержки политзаключённых ПЦ "Мемориал" Сергей Давидис отметил, что правозащитники считают человека политзаключённым, "когда он преследуется по политическим мотивам, преследуется незаконно либо преследуется за заведомо правомерную деятельность, за реализацию предусмотренных Конституцией прав". "В случае Эйвазова имеет место сочетание этих обстоятельств: с одной стороны, человек преследуется не только за правомерную и законную деятельность, но и за исполнение гражданского долга, то есть обоснованную критику недостатков судебной системы, преследуется очевидно незаконно, потому что трудно себе представить вмешательство в деятельность суда в форме отказа от незаконных действий: подписание задним числом протокола противоречит закону и, очевидно, не может быть вмешательством в правосудие. Мотив преследования Эйвазова для прекращения такой законной деятельности мы также рассматриваем как политический. По совокупности этих обстоятельств мы полагаем, что Александр Эйвазов - политзаключенный, и преследование его должно быть немедленно прекращено, а виновные в этом преследовании наказаны", - пояснил Давидис.

Ранее сообщалось, что Международная правозащитная организация Amnesty International признала Эйвазова узником совести.

Эйвазову предъявлено обвинение по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). 24 сентября с санкции Ленинского суда Петербурга он был отправлен под арест на два месяца. Ранее он находился в розыске и был задержан в Краснодарском крае. По версии следствия, 15 ноября 2016 года Эйвазов участвовал в качестве секретаря судебного заседания и фиксировал ход судебного следствия по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в покушении на мошенничество. "В соответствии с УПК РФ Эйвазов был обязан изготовить и подписать протокол данного судебного заседания в течение трех дней. Однако до 29 декабря 2016 года на почве личной неприязни к судье, рассматривающей по существу данное уголовное дело, желая отмены приговора, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания", - сообщала пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу. Эйвазов известен заявлениями о злоупотреблениях в Октябрьском суде Петербурга в интернете и СМИ. По данным открытых источников, конфликтом окончилась его работа с судьей Ириной Керро.