Экс-секретарю петербургского суда добавили обвинение в клевете на судью.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета по Санкт-Петербурга предъявило новое обвинение Александру Эйвазову, бывшему секретарю судебного заседания Октябрьского суда Петербурга, рассказавшему о нарушениях в суде.

Кроме вмешательства в деятельность суда ему было добавлено обвинение в клевете на судью Ирину Керро. Об этом сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель "Команды 29".

"Обвинение использует старый испытанный прием одна статья – хорошо, а две – лучше. Александр не признает свою вину, и мы будем доказывать несостоятельность обвинения. Другой вопрос, что арбитром в этом споре будет суд, который нельзя признать беспристрастным по отношению к Эйвазову", - сказал Павлов. Также он напомнил, что суд отказывается переводить Эйвазова под домашний арест, несмотря на очевидное ухудшение состояния здоровья и длительное нахождение в условиях СИЗО.

Александр Эйвазов стал известен в связи с его заявлениями о злоупотреблениях в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, где он работал у Ирины Керро, известной по делу матери умершего пятимесячного ребенка Умарали Назарова. Через два месяца после начала работы Эйвазов уволился из суда по собственному желанию - он утверждает, что его заставили это сделать из-за конфликта с судьей. После увольнения бывший секретарь направил несколько десятков жалоб в МВД, СК, прокуратуру и другие органы о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении некоторых должностных лиц суда.