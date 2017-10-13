Житель Новосибирской области убил тещу ледорубом и получил 8 лет колонии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Суд в Новосибирской области приговорил местного жителя Евгения Ларина к восьми годам колонии строгого режима за убийство тещи, сообщает прокуратура региона.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что вечером 20 марта 2017 года в селе Карасево между подсудимым и его тещей произошла ссора.

"Поводом для ссоры послужило то, что потерпевшая взяла из дома своей дочери и зятя (Ларина) продукты питания и ушла. Ларин, узнав об этом, взял ледоруб и пошел искать тещу", - говорится в сообщении.

Найдя ее в доме односельчанки, подсудимый несколько раз ударил женщину ледорубом.

"Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от травматического шока, развившегося в результате тупой травмы головы, шеи, грудной клетки и левой кисти", - говорится в сообщении.