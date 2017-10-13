Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало радиационный мониторинг на границе с территорией Челябинской области после сообщений в СМИ о неблагополучном радиационном фоне, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"По данным на 10 часов 13 октября, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности 0,11; 0,13; 0,11; 0,12; 0,09 мкЗв/ч (микрозиверт в час - ИФ), что не превышает допустимый уровень радиационного фона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты продолжат мониторинг гамма-излучения. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Между тем, синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области с вечера пятницы.

На сайте регионального Гидрометцентра сообщается, что в регионе ожидаются "метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". В связи с этим в регионе действует предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до 20:00 вторника.

"Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено", - говорится в сообщении.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Челябинской области подтвердило, что радиационная обстановка на территории региона остается стабильной.

"Контроль за радиационной обстановкой на территории области осуществляется ежедневно. Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения за период с 22 сентября по 10 октября в разных городах области находилась в пределах 0,9-0,17 мкЗв/ч.

Между тем министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщил агентству "Интерфакс", что в связи с многочисленными жалобами населения на состояние воздуха в пятницу пройдет внеочередное заседание КЧС.

"Период неблагоприятных метеорологических условий затянулся уже почти на неделю и, по прогнозам синоптиков, может продлиться еще неделю. Наша задача - выработать меры, которые помогут минимизировать негативное влияние на людей в этот период", сказал Савченко.

В частности, он отметил, что уже поступили сотни жалоб на связанные с этим запах и удушье.

"Естественно, это не радиация, она вообще не имеет запаха. Мониторинг Минэкологии и Росприроднадзора выявил источники запаха, с этими организациями ведется адресная работа. Сегодня мы выработаем меры, которые можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию, а также подготовим рекомендации для населения", - добавил министр.

Как сообщают местные СМИ, в интернете распространяется информация о ядовитом облаке, которое надвигается на Свердловскую область из Челябинской, где на одном из предприятий якобы произошел выброс вредных веществ.