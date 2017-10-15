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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в 20 странах Европы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Свыше 2,8 тыс. случаев гепатита А зарегистрированы в 20 странах Евросоюза, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор.

"Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года Европейским центром по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 г. по 27 сентября 2017 г. 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2 тыс. 873 подтвержденных случаях гепатита А", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг ECDC по этой стране показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1 тыс. 426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Отмечается, что наибольшее количество случаев гепатита А в этих 20 странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами (MSM).

"В контексте гендерного статуса текущей вспышки, наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM. Вместе с тем, в некоторых странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает и это может негативно сказаться на профилактике гепатита А в Европе", - информирует Роспотребнадзор.

Ведомство добавляет, что данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать её усиления.

Теги: Россия, Европа, Роспотребнадзор
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