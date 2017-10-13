Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом, об этом он рассказал журналистам в Воронеже.

Вице-премьер вышел отвечать на вопросы прессы с шиной на руке.

"Спорт. Перелом, к сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально, все хорошо", - ответил он журналистам, поинтересовавшимся, что произошло.

На вопрос, получил ли он травму ли это во время футбольного матча, Дворкович признался, что уже не помнит.

"Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы", - сказал он.