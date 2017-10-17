Дворкович поддержал снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами целесообразно снизить до 200 евро в 1-2 шага, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

В настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время 1 тыс. евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 год - 200 евро. В недавно опубликованном проекте бюджета было зафиксировано предложение Минфина сократить порог беспошлинного ввоза с 1 июля 2018 года сразу до 20 евро для получения допдохода в бюджет в размере 30 млрд рублей в 2018 г. и 60 млрд рублей в 2019 г. Позднее Минфин сообщил, что такое резкое снижение маловероятно.

"Мы давно обсуждаем тему порога беспошлинной интернет-торговли (...), изучали мировой опыт, в разных странах это разный уровень. Мы считаем, что целям справедливой конкуренции служит некоторое снижение порога, но не до минимального уровня", - заявил Дворкович в интервью "России 24".

"Я лично считаю разумным уровень в 200 евро, к которому можно прийти либо в один, либо в два шага. Уровень 20 евро считаю чрезмерно низким, не помогающим ни фискальным целям, ни нормальной конкуренции на рынке, а только затрудняющим движение товаров и беспокоящим людей. Если это будет разумный, относительно высокий уровень, мы сможем эффективно отработать все механизмы, получать достаточные доходы бюджет, развивать инфраструктуру электронной торговли, почтовую инфраструктуру, оказывать весь спектр услуг для людей и для бизнеса", - сказал вице-премьер.