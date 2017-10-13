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Райффайзенбанк восстановил работу call-центра после эвакуации сотрудников

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Райффазенбанк восстановил работу call-центра после эвакуации сотрудников из всех отделений из-за звонка о заложенном взрывном устройстве, говорится в смс-рассылке банка клиентам.

Райффайзенбанк днем в пятницу эвакуировал людей из всех офисов из-за поступившего звонка о заложенном взрывном устройстве. Временно были недоступны отделения банка и call-центр.

Позднее кредитная организация сообщила, что проверила большинство отделений после сообщения о заложенном взрывном устройстве, постепенно восстанавливает их работу.

"К нам поступил сигнал о заложенном в банке взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников являются абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр", - отмечал банк.

В последнее время звонки об угрозе взрывов поступают как в государственные структуры, так и в коммерческие организации. Эвакуации массово проводились в том числе в российских торговых центрах и кинотеатрах.

Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), по итогам I полугодия 2017 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: Райффайзенбанк
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