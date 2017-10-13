Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский Райффайзенбанк эвакуировал все офисы из-за поступившего звонка о заложенном взрывном устройстве, говорится в сообщении банка в Facebook.

В последнее время звонки об угрозе взрывов поступают как в государственные структуры, так и в коммерческие организации. Эвакуации массово проводились в том числе в российских торговых центрах и кинотеатрах.

Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), по итогам I полугодия 2017 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".