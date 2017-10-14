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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП в Алтайском крае

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в Зональном районе Алтайского края, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Накануне около 21:40 в Зональном районе на 7-м километре автодороги Бийск - Соколово - Акутиха произошло столкновение автомобилей "Тойота Карина" и "Тойота Авенсис".

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Карина" выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с автомобилем "Тойота Авенсис". В результате ДТП один человек погиб, пять получили ранения различной степени тяжести.

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Теги: Алтай
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