Жертвами автоаварии в Сургуте стали три человека

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Сургуте, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Столкнулись две машины: Mazda CX9 и Kia. Трое погибших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 19:00 по местному времени (17:00 мск) авария произошла по дороге из аэропорта.

"Двое человек погибли на месте - это водитель и пассажир, которые находились в автомобиле Kia. Водитель Mazda скончался в больнице. Еще один пассажир Mazda доставлен в травматологию", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины ДТП.